Скандал с подводными лодками: Париж поставил под сомнение прочность союза с НАТО

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Франция назвала отношения с НАТО напряженными на фоне сообщений о том, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который имел в виду реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в субботу, 18 сентября, в эфире французского телеканала France 2, что данное решение усложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом, передает УНН.