Скандал с подводными лодками: Париж поставил под сомнение прочность союза с НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Франция назвала отношения с НАТО напряженными на фоне сообщений о том, что Австралия решила разорвать контракт с французской Naval Group, который имел в виду реализацию проекта по разработке и строительству подводных лодок. Канберра сделала выбор в пользу сотрудничества с Вашингтоном и Лондоном. Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в субботу, 18 сентября, в эфире французского телеканала France 2, что данное решение усложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом, передает УНН.
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“Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами”, — подчеркнул Ле Дриан, добавив, что если речь идет о “сегодняшнем альянсе”, то его участники “разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, что в этом случае не произошло”.
Детали
По мнению главы внешнеполитического ведомства Франции, ситуация поставила под угрозу новую стратегическую концепцию НАТО. Глава МИД в связи с этим заявил о “ложь” и отсутствие доверия: “Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе”. По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.
Ле Дриан обвинил Лондон в оппортунизме
“Мы отозвали наших послов в (Канберре и Вашингтоне. — Ред.) для переоценки ситуации”, — констатировал французский министр. “Что касается Великобритании в этом нет необходимости. Мы знаем об их постоянный оппортунизм. Поэтому нет необходимости отозвать нашего посла для объяснений”, — добавил он.
Дополнение
НАТО придется учесть то, что произошло во время пересмотра стратегии альянса на саммите в Мадриде в 2022 году, уточнил глава французского внешнеполитического ведомства. Париж сделает приоритетом разработку стратегии безопасности ЕС в рамках председательства в Совете Евросоюза в первой половине 2022 года, подчеркнул Ле Дриан.
Глава Военного комитета НАТО попытался сгладить последствия кризиса
В свою очередь председатель Военного комитета НАТО — высшего военного инстанции Североатлантического альянса — адмирал Роб Бауэр попытался сгладить последствия нынешнего кризиса, заявив, что они вряд ли повлияют на “военное сотрудничество” в рамках альянса.
Новый оборонительный союз Австралии, США и Великобритании
Австралия, Великобритания и США в ночь на 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Поэтому Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение считают ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усилит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.
В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Вс Прайс заявил, что “Франция является важным партнером и старым союзником” Вашингтона, и тот “очень дорожит” этими отношениями.