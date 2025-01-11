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Скандал із забудовою ботсаду Гришка: у КМВА закликали НАН негайно розірвати договір

Київ • УНН

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Керівник КМВА Тимур Ткаченко звернеться до керівництва ботсаду Гришка та НАН щодо розірвання інвестдоговору про забудову території. Договір від 2018 року передбачає забудову ділянки на Садово-Ботанічній.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернеться до керівництва ботанічного саду ім. Гришка у Києві та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати договір, що передбачає забудову ботанічного саду, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Ткаченко, він звернеться до керівництва ботанічного та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання інвестиційного договору, який виявила Державна аудиторська служба, укладений у 2018 році, який передбачав забудову ботсаду.

Він наголосив, що ботанічний сад є частиною природно-заповідного фонду України та має об’єкти національного значення. Вони перебувають під особливим режимом охорони, відтворення та використання.

Нагадаємо

Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Йдеться про ділянку по вулицю Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоКиїв
natsionalna-akademiia-nauk-ukrainyНаціональна академія наук України
kyivКиїв

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