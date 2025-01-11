Скандал із забудовою ботсаду Гришка: у КМВА закликали НАН негайно розірвати договір
Київ • УНН
Керівник КМВА Тимур Ткаченко звернеться до керівництва ботсаду Гришка та НАН щодо розірвання інвестдоговору про забудову території. Договір від 2018 року передбачає забудову ділянки на Садово-Ботанічній.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко звернеться до керівництва ботанічного саду ім. Гришка у Києві та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати договір, що передбачає забудову ботанічного саду, передає УНН.
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Як повідомив Ткаченко, він звернеться до керівництва ботанічного та Національної академії наук із рекомендацією про негайне розірвання інвестиційного договору, який виявила Державна аудиторська служба, укладений у 2018 році, який передбачав забудову ботсаду.
Він наголосив, що ботанічний сад є частиною природно-заповідного фонду України та має об’єкти національного значення. Вони перебувають під особливим режимом охорони, відтворення та використання.
Нагадаємо
Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Йдеться про ділянку по вулицю Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1.