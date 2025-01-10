Землю ботсаду Гришка в Києві передали під житлову забудову попри заборону - Держаудитслужба

Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Йдеться про ділянку по вулицю Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну аудиторську службу України.

Під час аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка. Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад

Повідомляється, що 6 років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду.

Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт) на 2,6 млн грн