Землю ботсаду Гришка в Києві передали під житлову забудову попри заборону - Держаудитслужба
Київ • УНН
Держаудитслужба виявила порушення у передачі землі Нацботсаду ім. Гришка під будівництво житла на вул. Садово-Ботанічній. За 6 років забудовник надав ботсаду товарів та послуг на 2,6 млн грн.
Землю Національного ботанічного саду в Києві попри заборону передали під житлову забудову. Йдеться про ділянку по вулицю Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну аудиторську службу України.
Під час аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук України та її установами Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка. Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній (кол. Тимірязівській), 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад
Повідомляється, що 6 років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території Національного ботанічного саду.
Водночас за цей час установа отримала від інвестора готівку, послуги та інші товари (зокрема цибулини тюльпанів та ґрунт) на 2,6 млн грн
Також зазначається, що Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.
Законом "Про природно-заповідний фонд України" (ст.16) забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.
Держаудитслужба нагадала, що Національна академія наук України передала приватним забудовникам у Києві 116 га державної землі. Станом на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 458 земельних ділянок, залишковою вартістю 73,2 млрд грн.
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