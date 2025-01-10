Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба
Киев • УНН
Госаудитслужба выявила нарушения в передаче земли Нацботсаду им. Гришко под строительство жилья на ул. За 6 лет застройщик предоставил ботсаду товаров и услуг на 2,6 млн грн.
Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (бывш. Тимирязовской), 1.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную аудиторскую службу Украины.
Во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба нашла нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им. Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (бывш. Тимирязовской), 1 в Киеве стал предметом инвестиционного соглашения. По нему предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, долю в которых должен был получить ботсад
Сообщается, что 6 лет застройщик не мог реализовать сделку именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада.
В то же время за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в частности луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн
Также отмечается, что Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко входит в природно-заповедный фонд Украины, является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.
Законом «О природно-заповедном фонде Украины» (ст.16) запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, противоречащая целевому назначению заповедника, в частности строительство сооружений, не связанных с его функционированием.
Госаудитслужба напомнила, что Национальная академия наук Украины передала частным застройщикам в Киеве 116 га государственной земли. По состоянию на конец 2023 года в активах НАНУ находилось 458 земельных участков, остаточной стоимостью 73,2 млрд грн.
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