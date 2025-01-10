Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба

Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (бывш. Тимирязовской), 1.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную аудиторскую службу Украины.

Во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба нашла нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им. Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (бывш. Тимирязовской), 1 в Киеве стал предметом инвестиционного соглашения. По нему предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, долю в которых должен был получить ботсад

Сообщается, что 6 лет застройщик не мог реализовать сделку именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада.

В то же время за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в частности луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн