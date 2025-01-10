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Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба

Землю ботсада Гришко в Киеве передали под жилую застройку несмотря на запрет - Госаудитслужба

Киев  •  УНН

 • 11885 просмотра

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Госаудитслужба выявила нарушения в передаче земли Нацботсаду им. Гришко под строительство жилья на ул. За 6 лет застройщик предоставил ботсаду товаров и услуг на 2,6 млн грн.

Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (бывш. Тимирязовской), 1.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную аудиторскую службу Украины.

Во время аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией наук Украины и ее учреждениями Госаудитслужба нашла нарушения в финансовой деятельности Национального ботанического сада им. Вопреки прямому законодательному запрету земельный участок Национального ботанического сада по ул. Садово-Ботанической (бывш. Тимирязовской), 1 в Киеве стал предметом инвестиционного соглашения. По нему предусмотрено возведение жилых и нежилых зданий, долю в которых должен был получить ботсад

- говорится в сообщении.

Сообщается, что 6 лет застройщик не мог реализовать сделку именно из-за особого режима охраны территории Национального ботанического сада.

В то же время за это время учреждение получило от инвестора наличные, услуги и другие товары (в частности луковицы тюльпанов и почву) на 2,6 млн грн

- информирует Госаудитслужба.

Также отмечается, что Национальный ботанический сад им. Н.Н.Гришко входит в природно-заповедный фонд Украины, является объектом комплексной охраны и относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства.

Законом «О природно-заповедном фонде Украины» (ст.16) запрещается любая хозяйственная и иная деятельность, противоречащая целевому назначению заповедника, в частности строительство сооружений, не связанных с его функционированием.

Госаудитслужба напомнила, что Национальная академия наук Украины передала частным застройщикам в Киеве 116 га государственной земли. По состоянию на конец 2023 года в активах НАНУ находилось 458 земельных участков, остаточной стоимостью 73,2 млрд грн.

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Анна Мурашко

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