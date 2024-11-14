КГГА планирует построить подземный паркинг на Старокиевской горе. В Минкульте отреагировали
Киев • УНН
КГГА планирует построить подземный паркинг на 320 мест на Старокиевской горе, которая является памятником археологии. Министерство культуры выступило против этого проекта, подчеркивая недопустимость уничтожения исторического наследия.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины отреагировало на планы Киевской городской госадминистрации относительно строительства подземного паркинга на Старокиевской горе, которая является частью украинской культуры и истории, отметив, что уничтожение памятника археологии национального значения недопустимо. Об этом говорится на сайте МКСК, передает УНН.
Киевская городская государственная администрация планирует построить подземный паркинг на Старокиевской горе, в месте, которое является частью украинской культуры и истории. Паркинг на 320 машиномест планируют создать по адресу переулок Кияновский, 13-21, в пределах нескольких археологических памятников: "Культурный слой города Ярослава", „Копыров конец", „Поселение и могильник на горе Дытынка" и Исторический ландшафт киевских гор
Отмечается, что земельный участок расположен в Центральном историческом ареале Киева, вплотную к буферной зоне объекта всемирного наследия "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра", в пределах Государственного историко-архитектурного заповедника „Древний Киев", в пределах охранной зоны I, II, V категорий памятника архитектуры национального значения „Андреевская церковь", на территории памятника археологии национального значения „Культурный слой "Города Ярослава".
"Сохранение культурного наследия является элементом национальной безопасности. Уничтожение памятника археологии национального значения ради построения подземного паркинга на Старокиевской горе недопустимо", - добавили в Минкульте.
Дополнение
На сайте Киевского городского совета зарегистрирован проект решения "Об утверждении детального плана территории по переулку Кияновский в Шевченковском районе г. Киева", который был поддержан 13 ноября постоянной комиссией КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
Согласно ДПТ, который еще должен утвердить горсовет, предусмотрено на месте гаражных боксов строительство паркинга и сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия по переулку Кияновскому, 13-21 на 320 паркомест (вместимость укрытия -1650 мест), для обслуживания посетителей прилегающей парковой зоны и окружающих общественных заведений и учреждений и для жителей близлежащих жилых домов. Также, предусматривается строительство пешеходного моста от Пейзажной аллеи к лифту, который планируется устроить в составе подземного паркинга, как мера для обеспечения доступности к паркингу маломобильных граждан.
Строительство лестницы от дома по переулку Кияновскому, 12 до ул. Дегтярной для организация пешеходной связи участка застройки с ж/м Воздвиженка. На участке по пер. Кияновскому, 12, будет осуществляться реконструкцию объекта под общественное офисное здание.
Проектом планируется реконструкция канализационных сетей и сетей водоотведения со строительством сооружений дождевой канализации. В подземном паркинге предусматривается современная система вентиляции, которая обеспечит допустимый уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе от паркинга.
Напомним
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