Скандал с застройкой ботсада Гришко: в КГВА призвали НАН немедленно расторгнуть договор
Киев • УНН
Руководитель КГВА Тимур Ткаченко обратится к руководству ботсада Гришко и НАН о расторжении инвестдоговора о застройке территории. Договор от 2018 года предусматривает застройку участка на Садово-Ботанической.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратится к руководству ботанического сада им. Гришко в Киеве и Национальной академии наук с рекомендацией немедленно расторгнуть договор, предусматривающий застройку ботанического сада, передает УНН.
Детали
Как сообщил Ткаченко, он обратится к руководству ботанического и Национальной академии наук с рекомендацией о немедленном расторжении инвестиционного договора, который обнаружила Государственная аудиторская служба, заключенный в 2018 году, который предусматривал застройку ботсада.
Он отметил, что ботанический сад является частью природно-заповедного фонда Украины и имеет объекты национального значения. Они находятся под особым режимом охраны, воспроизводства и использования.
Напомним
Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (быв. Тимирязовской), 1.