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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Скандал с застройкой ботсада Гришко: в КГВА призвали НАН немедленно расторгнуть договор

Скандал с застройкой ботсада Гришко: в КГВА призвали НАН немедленно расторгнуть договор

Киев  •  УНН

 • 1217 просмотра

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Руководитель КГВА Тимур Ткаченко обратится к руководству ботсада Гришко и НАН о расторжении инвестдоговора о застройке территории. Договор от 2018 года предусматривает застройку участка на Садово-Ботанической.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратится к руководству ботанического сада им. Гришко в Киеве и Национальной академии наук с рекомендацией немедленно расторгнуть договор, предусматривающий застройку ботанического сада, передает УНН.

Детали

Как сообщил Ткаченко, он обратится к руководству ботанического и Национальной академии наук с рекомендацией о немедленном расторжении инвестиционного договора, который обнаружила Государственная аудиторская служба, заключенный в 2018 году, который предусматривал застройку ботсада.

Он отметил, что ботанический сад является частью природно-заповедного фонда Украины и имеет объекты национального значения. Они находятся под особым режимом охраны, воспроизводства и использования.

Напомним

Землю Национального ботанического сада в Киеве несмотря на запрет передали под жилую застройку. Речь идет об участке по улице Садово-Ботанической (быв. Тимирязовской), 1.

Павел Башинский

Павел Башинский

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