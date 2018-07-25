Сильна злива затопила Херсон

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Вулиці Херсона затопило через сильні дощі. Відповідні відео публікують в YouTube, передає УНН.

Як видно на відеозаписах, під водою опинилися тротуари та проїжджі частини. Подекуди вода сягала перехожим по коліна.

Напередодні Укргідрометцентр попереджав, що сьогодні, 25 липня, в Україні, крім західної частини, очікуються грози, а в окремих районах - град та шкали вітру 15-20 м/с.

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Нагадаємо, у Стрийському районі на Львівщині через сильні дощі підтопило школу. Затопленим виявивилося підвальне приміщення НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей". Рятувальники провели відкачку води у кількості 20 куб.м.

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