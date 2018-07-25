Українців попередили про грози, град та шквали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"У Києві 25 липня грози. У Київській області 25 липня грози та шквали вітру 15-20 м/с", - додали у прес-службі.
Також, 25-27 липня в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької, 26-27 липня і Кіровоградській областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, сьогодні з ранку у п'ятьох областях України знеструмлено 66 населених пунктів через ускладнення погодних умов.
Нагадаємо, сьогодні в Україні втримається висока вологість повітря та тепла погода. Дощовий тривалий циклон та тепле повітря з півдня зумовлять погоду, схожу на екваторіальну. У більшості областей пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. У південній частині невеликі опади чергуватимуться із сонячною погодою.