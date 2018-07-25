Сьогодні в Україні очікуються висока вологість повітря і тепла погода

КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні в Україні втримається висока вологість повітря та тепла погода. Дощовий тривалий циклон та тепле повітря з півдня зумовлять погоду, схожу на екваторіальну. У більшості областей пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. У південній частині невеликі опади чергуватимуться із сонячною погодою, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.