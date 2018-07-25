Сьогодні в Україні очікуються висока вологість повітря і тепла погода
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні в Україні втримається висока вологість повітря та тепла погода. Дощовий тривалий циклон та тепле повітря з півдня зумовлять погоду, схожу на екваторіальну. У більшості областей пройдуть місцями короткочасні грозові дощі. У південній частині невеликі опади чергуватимуться із сонячною погодою, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря досягне на півдні та сході +26+32 градуси, на решті території вона становитиме 20-27 градусів вище нуля.
У західних областях пройдуть зливи та грози. Температура повітря вдень 20-25 градусів тепла.
У північних областях пройдуть дощі з грозами. Температура повітря вдень 23-27 градусів тепла.
У східних областях - грозові дощі. Температура повітря вдень 28-32 градуси вище нуля.
У центральних областях очікується зливи та грози. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.
На півдні України місцями дощі, місцями сонячна спекотна погода. Температура повітря вдень 27-32 градуси вище нуля.