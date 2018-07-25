Сегодня в Украине ожидаются высокая влажность воздуха и теплая погода
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня в Украине удержится высокая влажность воздуха и теплая погода. Дождливый длительный циклон и теплый воздух с юга обусловят погоду, похожую на экваториальную. В большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди. В южной части небольшие осадки будут чередоваться с солнечной погодой, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха достигнет на юге и востоке + 26 + 32 градуса, на остальной территории она составит 20-27 градусов выше нуля.
В западных областях пройдут дожди и грозы. Температура воздуха днем 20-25 градусов тепла.
В северных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем 23-27 градусов тепла.
В восточных областях - грозовые дожди. Температура воздуха днем 28-32 градуса выше нуля.
В центральных областях ожидается ливни и грозы. Температура воздуха днем 25-30 градусов выше нуля.
На юге Украины местами дожди, местами солнечная жаркая погода. Температура воздуха днем 27-32 градуса выше нуля.