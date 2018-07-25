Украинцев предупредили о грозах, граде и шквалах

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35589 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123035 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130644 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168461 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153104 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140898 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130434 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 180788 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украинцев предупредили о грозах, граде и шквалах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июля. УНН. По данным Укргидрометцентра, 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В Киеве 25 июля грозы. В Киевской области 25 июля грозы и шквалы ветра 15-20 м/с", - добавили в пресс-службе.

Также, 25-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской, 26-27 июля и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал УНН, сегодня с утра в пяти областях Украины обесточены 66 населенных пунктов из-за осложнения погодных условий.

Напомним, сегодня в Украине удержится высокая влажность воздуха и теплая погода. Дождливый длительный циклон и теплый воздух с юга обусловят погоду, похожую на экваториальную. В большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди. В южной части небольшие осадки будут чередоваться с солнечной погодой.

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