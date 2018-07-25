Украинцев предупредили о грозах, граде и шквалах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По данным Укргидрометцентра, 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В Киеве 25 июля грозы. В Киевской области 25 июля грозы и шквалы ветра 15-20 м/с", - добавили в пресс-службе.
Также, 25-27 июля в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской, 26-27 июля и Кировоградской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, сегодня с утра в пяти областях Украины обесточены 66 населенных пунктов из-за осложнения погодных условий.
Напомним, сегодня в Украине удержится высокая влажность воздуха и теплая погода. Дождливый длительный циклон и теплый воздух с юга обусловят погоду, похожую на экваториальную. В большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди. В южной части небольшие осадки будут чередоваться с солнечной погодой.