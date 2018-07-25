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В Україні через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів

В Україні через негоду знеструмлено понад 60 населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. У п'ятьох областях України знеструмлено 66 населених пунктів через ускладнення погодних умов. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"Станом на 7:00 25 липня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 66 населених пунктів у 5 областях", - йдеться в повідомленні.

Найбільше знеструмлених населених пунктів у Львівській області - 32. У Київській області - 22 населених пункти, у Чернівецькій – 6 населених пунктів, Луганській – 4 населених пункти та Дніпропетровській – 2 населених пункти. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Нагадаємо, масове знеструмлення сталося на підконтрольній Україні території Луганської області через негоду. 

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