В Украине из-за непогоды обесточены более 60 населенных пунктов

"По состоянию на 7:00 25 июля в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях", - говорится в сообщении.

Больше всего обесточенных населенных пунктов во Львовской области - 32. В Киевской области - 22 населенных пункта, в Черновицкой - 6 населенных пунктов, Луганской - 4 населенных пункта и Днепропетровской - 2 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Напомним, массовое обесточивание произошло на подконтрольной Украине территории Луганской области из-за непогоды.