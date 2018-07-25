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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

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На Львівщині через сильні дощі підтопило школу

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 25 липня. УНН. У Стрийському районі на Львівщині через дощі підтопило школу. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.

На Львівщині через сильні дощі підтопило школу

"Через сильні дощі у місті Моршин підтопило підвальне приміщення НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей" по вул. Лесі Українки, 36. Рятувальники провели відкачку води у кількості 20 куб.м", - повідомили у ДСНС.

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Нагадаємо, у Чернівецькій області у зв'язку з негодою було підтоплено декілька десятків житлових будинків, а також зруйновано тимчасовий міст через р.Серетель у смт Красноїльськ. 

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