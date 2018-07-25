Во Львовской области из-за сильных дождей подтопило школу

"Из-за сильных дождей в городе Моршин подтопило подвальное помещение УВК "Средняя общеобразовательная школа-лицей" по ул. Леси Украинки, 36. Спасатели провели откачку воды в количестве 20 куб.м", - сообщили в ГСЧС.

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Напомним, в Черновицкой области в связи с непогодой было подтоплено несколько десятков жилых домов, а также разрушено временный мост через р.Серетель в пгт Красноильск.