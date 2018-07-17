У Тернополі через потужну зливу стався потоп
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. 16 липня у другій половині дня у Тернополі через грозу і сильні проливні дощі сталося підтоплення ряду вулиць і площ. Унаслідок негоди пожежний автомобіль однієї із частин ДСНС опинився у пастці через провали грунту. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій області, передає УНН.
“16 липня о 15:43 у зв’язку з повідомленнями про загрозу затоплення, внаслідок проливних дощів, для відкачування води на вул. Стадникової, в обласному центрі, було направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час слідування до місця виклику пожежна автоцистерна правим боком провалилася у тріщину, що утворилася посеред проїжджої частини дороги. Внаслідок цього транспортний засіб не зміг продовжити рух”, — йдеться у повідомленні.
За декілька хвилин для допомоги колегам, прибув рятувальний автомобіль з аварійно-рятувального загону спеціального призначення. У короткий термін автоцистерну вивільнили з дорожньої пастки. В той час до місця виклику направлено інший рятувальний підрозділ.
Про дорожньо-транспортну пригоду працівниками поліції складено відповідні матеріали.
Зазначається, що 16 липня у Тернополі випала значна кількість опадів — близько півмісячної норми. Напередодні синоптики попереджали про сильні грози, град, шквали 15 — 20 м/с.
У свою чергу, місцеві оглядачі діляться у мережі Facebook наслідками зливи у місті, яка на деякий час паралізувала рух усіх видів транспорту. Опубліковано низку відео і світлин.
Нагадаємо, 16 липня Азовським морем біля узбережжя Бердянська пронісся смерч.