В Тернополе из-за мощного ливня образовался потоп

“16 июля в 15:43 в связи с сообщениями об угрозе затопления, в результате проливных дождей, для откачки воды на ул. Стадниковой, в областном центре, был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части. Во время следования к месту вызова пожарная автоцистерна правым боком провалилась в трещину, образовавшуюся посреди проезжей части дороги. В результате транспортное средство не смогло продолжить движение”, - говорится в сообщении.

За несколько минут для помощи коллегам, прибыл спасательный автомобиль из аварийно-спасательного отряда специального назначения. В короткий срок автоцистерну освободили из дорожной ловушки. В то время к месту вызова направлено другое спасательное подразделение.

По факту дорожно-транспортного происшествия работники полиции составили соответствующие материалы.

Отмечается, что 16 июля в Тернополе выпало значительное количество осадков — около полумесячной нормы. Накануне синоптики предупреждали о сильных грозах, граде, шквалах 15 — 20 м/с.

В свою очередь, местные обозреватели делятся в сети Facebook последствиями ливня в городе, который на некоторое время парализовал движение всех видов транспорта. Опубликован ряд видео и фотографий.

Напомним, 16 июля Азовским морем у побережья Бердянска пронесся смерч.