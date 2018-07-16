Азовським морем біля узбережжя Бердянська пронісся смерч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У понеділок, 16 липня, у Запорізькій області у місті Бердянськ біля морського узбережжя в районі Слобідка виник смерч. Про це повідомив один з колишніх активістів “Комітету молоді Бердянська” Андрій Чепрасов у Facebook, передає УНН.
“Бердянськ — Слобідка”, — йдеться у підписі до фото.
На відео, представлених в місцевих ЗМІ та соцмережах, видно, що смерч знаходиться на відстані декількох кілометрів у морі.
Раніше у ДСНС у Запорізькій області повідомили, що на узбережжі Азовського моря очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують короткочасні сильні дощі з грозами та шквальні пориви вітру 15-20 м/c.
Водяний смерч — це воронкоподібний повітряно-водяний вихор висотою до 1,5 км, який витягується від грозової хмари до поверхні води у вигляді хмарного рукава або хобота діаметром в десятки і сотні метрів. На відміну від класичного смерчу, водяний смерч існує всього 15-30 хвилин, набагато менше в діаметрі, швидкість руху і обертання нижче у два-три рази.
Раніше смерч спостерігали біля села Приморське на узбережжі Чорного моря під Одесою.