Азовским морем у побережья Бердянска пронесся смерч

“Бердянск — Слободка”, — говорится в подписи к фото.

На фото и видео, представленных в местных СМИ и соцсетях, видно, что смерч находится на расстоянии нескольких километров в море.

Ранее в ГЧСЧ в Запорожской области сообщили, что на побережье Азовского моря ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют кратковременные сильные дожди с грозами и шквальные порывы ветра 15-20 м/c.

Водяной смерч — это воронкообразный воздушно-водяной вихрь высотой до 1,5 км, который вытягивается от грозового облака к поверхности воды в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре, скорость движения и вращения ниже в два-три раза.

Ранее смерч наблюдали возле села Приморское на побережье Черного моря под Одессой.