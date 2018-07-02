На Буковині через негоду зруйновано тимчасовий міст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. У Чернівецькій області через негоду підтоплено декілька десятків житлових будинків, пошкоджено дамби 8 штучних ставків, розмиті гравійні дороги, зруйнований тимчасовий міст через р.Серетель у смт Красноїльськ Сторожинецького району, пошкоджено 5 мостів у Кіцманському районі. Про це повідомляється на сайті Чернівецької ОДА, передає УНН.
“У смт.Красноїльськ Сторожинецького району було зруйновано тимчасовий міст через р.Серетель (права притока р.Малий Серет, басейн р.Дунай), заблоковано 20 легкових автомобілів, силами ДПРЧ-12 та МПО проведено заходи щодо їх буксирування”, — йдеться у повідомленні.
Відзначається, що в Кіцманському районі пошкоджені дамби восьми штучних ставків, залишаються підтопленими 7 житлових будинків, розмито понад сотню сільських вулиць, пошкоджено п’ять мостів.
Також вітром зірвало покрівлю сільської школи в Заставнівському районі. В результаті негоди розмито гравійні дороги в восьми населених пунктах району.
Як повідомляв УНН, 30 червня у Герцаївському районі було призупинено рух по мосту через річку Прут, для транспорту була організована схема об’їзду.
Крім того, що через інтенсивні опади та пориви вітру в Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Луганській і Чернігівській областях зафіксовано випадки підтоплення та пошкодження об’єктів житлової та соціальної сфери. Без світла станом на понеділок, 2 липня, лишалися 42 населених пункти.