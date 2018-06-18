Негода лютувала у Луцьку: дощ залив місто, а град - побив дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Луцьку близько двох годин лютувала негода. Величезна кількість опадів затопила вулиці та майданчики, а град побив дерева, передає УНН.
За словами очевидців, після негоди на вулицях, майданчиках та біля будинків утворились справжні "океани".
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"Це справжній потоп", - коментують місцеві жителі величезні калюжі на вулицях.
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Вода з вулиць сходила не менше двох годин. Серед наслідків негоди - зламані дерева - їх бив град, а дуже сильний вітер - ламав гілля.