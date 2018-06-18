Непогода бушевала в Луцке: дождь залил город, а град - побил деревья
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Луцке около двух часов бушевала непогода. Огромное количество осадков затопило улицы и площадки, а град побил деревья, передает УНН.
По словам очевидцев, после непогоды на улицах, площадках и возле домов образовались настоящие "океаны".
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"Это настоящий потоп", - комментируют местные жители огромные лужи на улицах.
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Вода из улиц сходила не менее двух часов. Среди последствий непогоды - сломанные деревья - их бил град, а очень сильный ветер - ломал ветви.