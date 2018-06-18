Непогода бушевала в Луцке: дождь залил город, а град - побил деревья

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 32394 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 76318 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 105601 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113634 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127522 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144044 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147590 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188992 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157251 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143255 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Непогода бушевала в Луцке: дождь залил город, а град - побил деревья

Непогода бушевала в Луцке: дождь залил город, а град - побил деревья

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В Луцке около двух часов бушевала непогода. Огромное количество осадков затопило улицы и площадки, а град побил деревья, передает УНН.

По словам очевидцев, после непогоды на улицах, площадках и возле домов образовались настоящие "океаны".

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"Это настоящий потоп", - комментируют местные жители огромные лужи на улицах.

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Вода из улиц сходила не менее двух часов. Среди последствий непогоды - сломанные деревья - их бил град, а очень сильный ветер - ломал ветви.

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