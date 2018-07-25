Сильный ливень затопил Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Улицы Херсона затопило из-за сильных дождей. Соответствующие видео публикуют в YouTube, передает УНН.
Как видно на видеозаписях, под водой оказались тротуары и проезжие части. Кое-где вода достигала прохожим по колено.
Накануне Укргидрометцентр предупреждал, что сегодня, 25 июля, в Украине, кроме западной части, ожидаются грозы, а в отдельных районах - град и шкалы ветра 15-20 м/с.
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Напомним, в Стрыйском районе Львовской области из-за сильных дождей подтопило школу. Затопленным оказалось подвальное помещение УВК "Средняя общеобразовательная школа-лицей". Спасатели провели откачку воды в количестве 20 куб.м.