Беріть байдарки: у Києві залило дощем вулиці та підземки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні після обіду у Києві пройшов сильний дощ після якого деякі вулиці виявились затопленими. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі.
Так, на деяких вулицях Києва вода на дорогах не сходила і автомобілі "плили" по дорозі. Приблизно така ж ситуація була і на тротуарах та особливо в підземних переходах.
Користувачі поширюють у мережах фото та відео негоди, а також жартують.
"У когось є байдарка? Терміново придбаю. Шулявка, дякую", - написав один із користувачів.
"Водичка не тепла", - зауважив інший.
Нагадаємо, у Стрийському районі на Львівщині через дощі підтопило школу. Через сильні дощі у місті Моршин підтопило підвальне приміщення НВК "Середня загальноосвітня школа-ліцей" по вул. Лесі Українки, 36. Рятувальники провели відкачку води у кількості 20 куб.м.
Як повідомляв УНН, директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко зазначав, в Києві дуже складний рельєф місцевості і в деяких місцях зливна каналізація зроблена неправильно. Також каналізація може бути засмічена. Це основні причини того, чого в Києві може підтоплювати вулиці.