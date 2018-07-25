Берите байдарки: в Киеве залило дождем улицы и подземки

Так, на некоторых улицах Киева вода на дорогах не сходила и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.

Пользователи распространяют в сетях фото и видео непогоды, а также шутят.

"У кого-то есть байдарка? Срочно куплю. Шулявка, спасибо", - написал один из пользователей.

"Водичка не теплая", - отметил другой.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской из-за дождей подтопило школу. Из-за сильных дождей в городе Моршин подтопило подвальное помещение НПК "Средняя общеобразовательная школа-лицей" по ул. Леси Украинки, 36. Спасатели провели откачку воды в количестве 20 куб.м.

Как сообщал УНН, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отмечал, в Киеве очень сложный рельеф местности и в некоторых местах сливная канализация сделана неправильно. Также канализация может быть засорена. Это основные причины, почему в Киеве может подтапливать улицы.

Киевская Венеция Публикация от @ ylia_a_k 25 Июл 2018 в 6:12 PDT

No parking же! Публикация от Sergey Garmashev (@nitz_ne_robe) 25 Июл 2018 в 6:25 PDT