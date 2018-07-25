Берите байдарки: в Киеве залило дождем улицы и подземки
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня после обеда в Киеве прошел сильный дождь после которого некоторые улицы оказались затопленными. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
Так, на некоторых улицах Киева вода на дорогах не сходила и автомобили "плыли" по дороге. Примерно такая же ситуация была и на тротуарах и особенно в подземных переходах.
Пользователи распространяют в сетях фото и видео непогоды, а также шутят.
"У кого-то есть байдарка? Срочно куплю. Шулявка, спасибо", - написал один из пользователей.
"Водичка не теплая", - отметил другой.
Напомним, в Стрыйском районе Львовской из-за дождей подтопило школу. Из-за сильных дождей в городе Моршин подтопило подвальное помещение НПК "Средняя общеобразовательная школа-лицей" по ул. Леси Украинки, 36. Спасатели провели откачку воды в количестве 20 куб.м.
Как сообщал УНН, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отмечал, в Киеве очень сложный рельеф местности и в некоторых местах сливная канализация сделана неправильно. Также канализация может быть засорена. Это основные причины, почему в Киеве может подтапливать улицы.