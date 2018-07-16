Злива у Хмельницькому: дороги перетворилися на річки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У зв'язку з негодою затопило вулицю в районі залізничного вокзалу в Хмельницькому. Про це УНН розповів очевидець біди Макс Горький.
На фото та відео, опублікованих на його сторінці в Facebook, видно, що вулиці буквально перетворилися на ріки. Під водою опинилися проїжджі частини. Попри це деякі автівки намагаються проїхати затопленими вулицями. Подекуди вода сягає людям по коліна.
У коментарях до одного з дописів на сторінці Макса Горького, присвяченого наслідкам зливи, користувачі шуткують, називаючи місто "Вінеція" та "Хмільнеция".
Нагадаємо, синоптики попереджали, що на вихідних, 14-15 липня, температура повітря в Україні знизиться.
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Як повідомляв УНН, завтра, 17 липня, на більшій частині України очікуються дощі.