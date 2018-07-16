Завтра в Україні очікується дощ, температура до +30
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Завтра, 17 липня, на більшій частині України очікуються дощі, температура повітря сягатиме +30 градусів. Про це у Facebook повідомляє Український гідрометцентр, передає УНН.
"17 липня в Україні, крім півдня, короткочасні дощі, подекуди грози, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, вдень також на Київщині, Житомирщині, Закарпатті та в Карпатах місцями сильні дощі", - йдеться в повідомленні.
Вітер буде західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 21°; вдень 20-25°, у південних, Донецькій, Дніпропетровській областях 25-30°.
У Києві завтра очікується короткочасний дощ, температура повітря вдень буде від +22 до +24, вночі від +16 до +18.
Нагадаємо, ДСНС України повідомляла, що початок тижня у Києві буде дощовим, місцями очікуються грози.