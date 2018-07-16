Завтра в Украине ожидается дождь, температура до +30
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Завтра, 17 июля, на большей части Украины ожидаются дожди, температура воздуха будет достигать +30 градусов. Об этом в Facebook сообщает Украинский гидрометцентр, передает УНН.
"17 июля в Украине, кроме юга, кратковременные дожди, местами грозы, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской области, днем также на Киевщине, Житомирщине, Закарпатье и в Карпатах местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
Ветер будет западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 20-25°, в южных, Донецкой, Днепропетровской областях 25-30°.
В Киеве завтра ожидается кратковременный дождь, температура воздуха днем будет от +22 до +24, ночью от +16 до +18.
Напомним, ГСЧС Украины сообщала, что начало недели в Киеве будет дождливым, местами ожидаются грозы.