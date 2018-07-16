Ливень в Хмельницком: дороги превратились в реки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В связи с непогодой затопило улицу в районе железнодорожного вокзала в Хмельницком. Об этом УНН рассказал очевидец беды Макс Горький.
На фото и видео, опубликованых на его странице в Facebook, видно, что улицы буквально превратились в реки. Под водой оказались проезжие части. Несмотря на это некоторые машины пытаются проехать по затопленным улицам. Кое-где вода достигает людям по колено.
В комментариях к одному из сообщений на странице Макса Горького, посвященного последствиям ливня, пользователи шутят, называя город "Вінеція" и "Хмільнеция".
Напомним, синоптики предупреждали, что на выходных, 14-15 июля, температура воздуха в Украине снизится.
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Как сообщал УНН, завтра, 17 июля, на большей части Украины ожидаются дожди.