Негода повалила дерева та пошкодила дахи на Тернопільщині

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Внаслідок сильних злив і гроз, які пройшли минулої доби Тернопільською областю, було повалено дерева та пошкоджено покрівлі будівель. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.

"Найбільших клопотів негода завдала у Борщівському районі. 12 липня о 19:35 на пункт зв'язку 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що внаслідок несприятливих погодних умов, що супроводжувались грозою та поривами вітру, в м. Борщів, на вулицях Промислова та Січових Стрільців, на проїжджу частину дороги повалено 3 дерева", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у м. Борщів через сильні пориви вітру пошкоджено покрівлю п'ятиповерхового житлового будинку на площі орієнтовно 50 м.кв. Також у зв'язку з негодою пошкоджена покрівля однієї приватної господарської будівлі в с. Більче-Золоте та покрівлю чотирьох будівель в с. Глибочок Борщівського району. Площі пошкоджень наразі встановлюються.

Нагадаємо, через негоду у Грузії оголосили надзвичайну ситуацію. Президент Грузії віддав наказ про використання грузинських військових, з метою реагування на неї. 

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