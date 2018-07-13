Непогода повалила деревья и повредила крыши в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В результате сильных ливней и гроз, которые прошли на протяжении прошедших суток в Тернопольской области, были повалены деревья и повреждены кровли зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"Больше всего хлопот непогода принесла Борщевскому району. 12 июля в 19:35 на пункт связи 8-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных погодных условий, которые сопровождались грозой и порывами ветра, в г. Борщев, на улицах Промышленная и Сечевых Стрельцов, на проезжую часть дороги повалены 3 дерева", - говорится в сообщении.
Кроме того, в г. Борщев из-за сильных порывов ветра повреждена кровля пятиэтажного жилого дома на площади ориентировочно 50 м.кв. Также в связи с непогодой повреждена кровля одной частной хозяйственной постройки в с. Бильче-Золотое и кровля четырех зданий в с. Глубочек Борщевского района. Площади повреждений устанавливаются.
Напомним, из-за непогоды в Грузии объявили чрезвычайную ситуацию. Президент Грузии отдал приказ об использовании грузинских военных, с целью реагирования на нее.