Непогода повалила деревья и повредила крыши в Тернопольской области

"Больше всего хлопот непогода принесла Борщевскому району. 12 июля в 19:35 на пункт связи 8-й государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о том, что в результате неблагоприятных погодных условий, которые сопровождались грозой и порывами ветра, в г. Борщев, на улицах Промышленная и Сечевых Стрельцов, на проезжую часть дороги повалены 3 дерева", - говорится в сообщении.

Кроме того, в г. Борщев из-за сильных порывов ветра повреждена кровля пятиэтажного жилого дома на площади ориентировочно 50 м.кв. Также в связи с непогодой повреждена кровля одной частной хозяйственной постройки в с. Бильче-Золотое и кровля четырех зданий в с. Глубочек Борщевского района. Площади повреждений устанавливаются.

Напомним, из-за непогоды в Грузии объявили чрезвычайную ситуацию. Президент Грузии отдал приказ об использовании грузинских военных, с целью реагирования на нее.