Вихідними в Україні знизиться температура повітря

14 липня опади можуть помірними, місцями на заході та в центрі — сильними. 15 липня у південній частині — без істотних опадів.

Температура повітря очікується в межах 25-30 градусів вище нуля, на півдні та сході місцями до 30-34 градусів вище нуля. 14 липня на заході похолодає до 19-24 градусів тепла. 15 липня спека на півдні та сході послабне на 4-7 градусів.