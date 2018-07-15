На выходных в Украине снизится температура воздуха

14 июля осадки могут умеренными, местами на западе и в центре - сильными. 15 июля в южной части - без существенных осадков.

Температура воздуха ожидается в пределах 25-30 градусов выше нуля, на юге и востоке местами до 30-34 градусов выше нуля. 14 июля на западе похолодает до 19-24 градусов тепла. 15 июля жара на юге и востоке ослабнет на 4-7 градусов.