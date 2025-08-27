$41.400.03
Сіярто повідомив, коли відновиться постачання газу до Угорщини після ударів України по нафтопроводу "Дружба"

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Пошкодження нафтопроводу "Дружба" в Україні були масштабними, але Угорщина очікує відновлення поставок у тестовому режимі вже наступного дня. Міністр Сіярто обговорив ситуацію з представником РФ та закликав Україну не атакувати трубопровід.

Сіярто повідомив, коли відновиться постачання газу до Угорщини після ударів України по нафтопроводу "Дружба"

Пошкодження, завдані Україною по нафтопроводу "Дружба", були настільки масштабними, що відновлювальні роботи триватимуть кілька днів. До Угорщини поставки в тестовому режимі відновляться вже наступного дня, повідомив міністр зовнішніх справ країни Петер Сіярто, пише УНН.

Деталі

"Пошкодження, завдані українською ракетною атакою та атакою безпілотника на пункт перевалки нафтопроводу "Дружба", були настільки масштабними, що відновлювальні роботи триватимуть кілька днів", - заяив Сіярто.

Сійярто додав, що обговорив ситуацію в телефонному режимі із заступником міністра енергетики росії павлом сорокіним, який зазначив, що після значних зусиль вдалося знайти технологічне рішення, яке дозволить відновити поставки нафти до Угорщини наступного дня, спочатку в тестовому режимі та з меншими обсягами.

"Комерційні резерви в Угорщині все ще є, тому стратегічний резерв ще не довелося використовувати. Водночас я все ще вважаю скандальним те, що деякі вітчизняні політичні та медійні діячі виправдовують українців, які обстріляли трубопровід, тоді як Європейська Комісія лише надсилає повідомлення про те, що "немає жодного ризику для безпеки поставок"", - зазначив Сіярто.

Петер Сіярто водночас заявив, що Угорщина закликає Україну не атакувати нафтопровод до Угорщини в майбутньому та не ставити під загрозу безпеку енергопостачання цієї країни.

Доповнення

Петер Сіярто заявив, що Президент України Володимир Зеленський використав національне свято, щоб погрожувати Будапешту. Сіярто закликав Зеленського припинити погрози та атаки на енергетичну безпеку.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відповів на критику угорського міністра Сіярто щодо заяв Зеленського. Сибіга закликав Угорщину диверсифікувати енергетичні ресурси та стати незалежною від росії.

Ольга Розгон

