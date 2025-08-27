$41.400.03
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
15:38 • 11243 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 70102 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 50401 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 25507 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 47193 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 40939 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 43073 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 103750 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 107404 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Повреждения нефтепровода "Дружба" в Украине были масштабными, но Венгрия ожидает возобновления поставок в тестовом режиме уже на следующий день. Министр Сийярто обсудил ситуацию с представителем РФ и призвал Украину не атаковать трубопровод.

Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"

Ущерб, нанесенный Украиной нефтепроводу «Дружба», был настолько масштабным, что восстановительные работы продлятся несколько дней. В Венгрию поставки в тестовом режиме возобновятся уже на следующий день, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет УНН.

Детали

«Ущерб, нанесенный украинской ракетной атакой и атакой беспилотника на пункт перевалки нефтепровода «Дружба», был настолько масштабным, что восстановительные работы продлятся несколько дней», - заявил Сийярто.

Сийярто добавил, что обсудил ситуацию в телефонном режиме с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который отметил, что после значительных усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию на следующий день, сначала в тестовом режиме и с меньшими объемами.

«Коммерческие резервы в Венгрии все еще есть, поэтому стратегический резерв еще не пришлось использовать. В то же время я все еще считаю скандальным то, что некоторые отечественные политические и медийные деятели оправдывают украинцев, обстрелявших трубопровод, тогда как Европейская Комиссия лишь присылает сообщения о том, что «нет никакого риска для безопасности поставок»», - отметил Сийярто.

Петер Сийярто в то же время заявил, что Венгрия призывает Украину не атаковать нефтепровод в Венгрию в будущем и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения этой страны.

Дополнение

Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на критику венгерского министра Сийярто относительно заявлений Зеленского. Сибига призвал Венгрию диверсифицировать энергетические ресурсы и стать независимой от России.

Ольга Розгон

