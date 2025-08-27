Сийярто сообщил, когда возобновятся поставки газа в Венгрию после ударов Украины по нефтепроводу "Дружба"

Ущерб, нанесенный Украиной нефтепроводу «Дружба», был настолько масштабным, что восстановительные работы продлятся несколько дней. В Венгрию поставки в тестовом режиме возобновятся уже на следующий день, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, пишет УНН.

Детали

«Ущерб, нанесенный украинской ракетной атакой и атакой беспилотника на пункт перевалки нефтепровода «Дружба», был настолько масштабным, что восстановительные работы продлятся несколько дней», - заявил Сийярто.

Сийярто добавил, что обсудил ситуацию в телефонном режиме с заместителем министра энергетики России Павлом Сорокиным, который отметил, что после значительных усилий удалось найти технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию на следующий день, сначала в тестовом режиме и с меньшими объемами.

«Коммерческие резервы в Венгрии все еще есть, поэтому стратегический резерв еще не пришлось использовать. В то же время я все еще считаю скандальным то, что некоторые отечественные политические и медийные деятели оправдывают украинцев, обстрелявших трубопровод, тогда как Европейская Комиссия лишь присылает сообщения о том, что «нет никакого риска для безопасности поставок»», - отметил Сийярто.

Петер Сийярто в то же время заявил, что Венгрия призывает Украину не атаковать нефтепровод в Венгрию в будущем и не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения этой страны.

Дополнение

Петер Сийярто заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский использовал национальный праздник, чтобы угрожать Будапешту. Сийярто призвал Зеленского прекратить угрозы и атаки на энергетическую безопасность.

Глава МИД Украины Андрей Сибига ответил на критику венгерского министра Сийярто относительно заявлений Зеленского. Сибига призвал Венгрию диверсифицировать энергетические ресурсы и стать независимой от России.