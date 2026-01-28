$43.130.01
27 січня, 17:43 • 16330 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 30070 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 24645 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 37942 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 24856 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 43888 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 23789 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17893 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 37425 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 28340 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Сідні Суїні потрапила у скандал через самовільну рекламу білизни на знаку Голлівуду

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Акторка Сідні Суїні розмістила бюстгальтери на знаменитому написі "HOLLYWOOD" для просування своєї лінії білизни SYRN. Голлівудська торгова палата не давала дозволу на цю акцію.

Акторка Сідні Суїні, відома за ролями у серіалах "Ейфорія" та "Білий лотос", використала знаменитий напис "HOLLYWOOD" у Лос-Анджелесі для просування своєї нової лінії білизни SYRN. Зірка розмістила бюстгальтери на літерах пам'ятки, не отримавши на це офіційного дозволу від місцевої влади. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

28-річна акторка опублікувала відео, на якому вона разом із командою піднімається на гору Лі під покровом ночі. На кадрах видно, як учасники акції розвішують спідню білизну на історичному знаку. Попри розважальний характер ролика, Голлівудська торгова палата, яка володіє правами на об’єкт, висловила серйозне незадоволення таким маркетинговим ходом.

Тіна Кароль зізналася, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення27.01.26, 15:17 • 2618 переглядiв

Ця акція не була схвалена Голлівудською торговою палатою, і ми не знали про неї заздалегідь

– заявив генеральний директор палати Стів Ніссен.

Він підкреслив, що організація володіє інтелектуальною власністю на зображення знака, і будь–яке комерційне використання об’єкта потребує ліцензії, якої Суїні не отримувала.

Серія провокаційних кампаній акторки

Це не перший випадок, коли реклама за участю Сідні Суїні викликає бурхливу реакцію суспільства. Минулого року її співпраця з брендом American Eagle стала об’єктом політичних суперечок, а реклама мила Dr. Squatch, де акторка використовувала воду з власної ванни, спровокувала неоднозначні коментарі в мережі.

Представники Суїні наразі утримуються від коментарів щодо можливих юридичних наслідків через порушення правил ліцензування пам'ятки. Тим часом на офіційному сайті Голлівудської торгової палати нагадують, що правила використання знака є суворими та однаковими для всіх брендів, незалежно від статусу зірки. 

Іспанія закрила справу проти Хуліо Іглесіаса щодо сексуального насильства24.01.26, 06:11 • 7745 переглядiв

Степан Гафтко

