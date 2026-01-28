Сідні Суїні потрапила у скандал через самовільну рекламу білизни на знаку Голлівуду

Акторка Сідні Суїні, відома за ролями у серіалах "Ейфорія" та "Білий лотос", використала знаменитий напис "HOLLYWOOD" у Лос-Анджелесі для просування своєї нової лінії білизни SYRN. Зірка розмістила бюстгальтери на літерах пам'ятки, не отримавши на це офіційного дозволу від місцевої влади. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

28-річна акторка опублікувала відео, на якому вона разом із командою піднімається на гору Лі під покровом ночі. На кадрах видно, як учасники акції розвішують спідню білизну на історичному знаку. Попри розважальний характер ролика, Голлівудська торгова палата, яка володіє правами на об’єкт, висловила серйозне незадоволення таким маркетинговим ходом.

Ця акція не була схвалена Голлівудською торговою палатою, і ми не знали про неї заздалегідь – заявив генеральний директор палати Стів Ніссен.

Він підкреслив, що організація володіє інтелектуальною власністю на зображення знака, і будь–яке комерційне використання об’єкта потребує ліцензії, якої Суїні не отримувала.

Серія провокаційних кампаній акторки

Це не перший випадок, коли реклама за участю Сідні Суїні викликає бурхливу реакцію суспільства. Минулого року її співпраця з брендом American Eagle стала об’єктом політичних суперечок, а реклама мила Dr. Squatch, де акторка використовувала воду з власної ванни, спровокувала неоднозначні коментарі в мережі.

Представники Суїні наразі утримуються від коментарів щодо можливих юридичних наслідків через порушення правил ліцензування пам'ятки. Тим часом на офіційному сайті Голлівудської торгової палати нагадують, що правила використання знака є суворими та однаковими для всіх брендів, незалежно від статусу зірки.

