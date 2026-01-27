Тіна Кароль зізналася, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення

Фото: www.instagram.com/tina_karol

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль вперше за тривалий час публічно заговорила про своє особисте життя та розповіла, чи ходить на побачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю зірки, яке вона дала для Радіо Промінь.

Деталі

У своєму коментарі зірка відповіла коротким схвальним "так" на запитання, чи була вона на побаченнях за останній місяць.

Раніше селебритіс неодноразово зазначала, що шлях до усвідомлення того, що вона готова будувати нове кохання був дуже тяжким. Після смерті її чоловіка Євгена Огіра, Тіна наголошувала, що перш за все сконцентрована на вихованні спільного сина Веніаміна та кар’єрі.

Проте, минулого року у день роковин смерті Євгена, Кароль розповсюдила пост, у якому написала про те, що тепер (у 40 років) вона готова дивитися на чоловіків. Вочевидь, ці слова тепер підтвердилися у нещодавньому вищезазначеному коментарі артистки з приводу її особистого життя.

Нагадаємо

