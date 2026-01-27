Тіна Кароль зізналася, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення

$43.130.01
Ексклюзив
13:14 • 124 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 1788 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 1702 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 10076 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 15457 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 13802 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 16528 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 31882 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 80884 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 46487 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Атака на Одесу 27 січня: вже троє поранених, зруйновано частину будинкуPhoto27 січня, 03:26 • 10175 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 24779 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано07:41 • 6118 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду08:03 • 11643 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 6562 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 120 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 6696 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 10066 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 15447 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 41749 перегляди
Тіна Кароль зізналася, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Тіна Кароль вперше за довгий час розповіла про особисте життя, підтвердивши, що ходить на побачення. Раніше співачка заявляла про готовність до нових стосунків після смерті чоловіка.

Тіна Кароль зізналася, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення
Фото: www.instagram.com/tina_karol

Популярна українська виконавиця Тіна Кароль вперше за тривалий час публічно заговорила про своє особисте життя та розповіла, чи ходить на побачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю зірки, яке вона дала для Радіо Промінь.

Деталі

У своєму коментарі зірка відповіла коротким схвальним "так" на запитання, чи була вона на побаченнях за останній місяць.

Раніше селебритіс неодноразово зазначала, що шлях до усвідомлення того, що вона готова будувати нове кохання був дуже тяжким. Після смерті її чоловіка Євгена Огіра, Тіна наголошувала, що перш за все сконцентрована на вихованні спільного сина Веніаміна та кар’єрі.

Проте, минулого року у день роковин смерті Євгена, Кароль розповсюдила пост, у якому написала про те, що тепер (у 40 років) вона готова дивитися на чоловіків. Вочевидь, ці слова тепер підтвердилися у нещодавньому вищезазначеному коментарі артистки з приводу її особистого життя.

Нагадаємо

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на реакцію користувачів соцмереж після публікації фрагменту її нової пісні, де йшлося про відсутність світла та тепла.  

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
