Тина Кароль призналась, готова ли к новым отношениям и ходит ли на свидания

Фото: www.instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль впервые за долгое время публично заговорила о своей личной жизни и рассказала, ходит ли на свидания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью звезды, которое она дала для Радио Проминь.

Детали

В своем комментарии звезда ответила коротким одобрительным "да" на вопрос, была ли она на свиданиях за последний месяц.

Ранее селебритис неоднократно отмечала, что путь к осознанию того, что она готова строить новую любовь, был очень тяжелым. После смерти ее мужа Евгения Огира, Тина подчеркивала, что прежде всего сконцентрирована на воспитании общего сына Вениамина и карьере.

Однако, в прошлом году в день годовщины смерти Евгения, Кароль распространила пост, в котором написала о том, что теперь (в 40 лет) она готова смотреть на мужчин. Очевидно, эти слова теперь подтвердились в недавнем вышеупомянутом комментарии артистки по поводу ее личной жизни.

Напомним

