Эксклюзив
13:14 • 134 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 1796 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 1706 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 10085 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 15469 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 13809 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 16535 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 31887 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 80892 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 46490 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Тина Кароль призналась, готова ли к новым отношениям и ходит ли на свидания

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Тина Кароль впервые за долгое время рассказала о личной жизни, подтвердив, что ходит на свидания. Ранее певица заявляла о готовности к новым отношениям после смерти мужа.

Тина Кароль призналась, готова ли к новым отношениям и ходит ли на свидания
Фото: www.instagram.com/tina_karol

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль впервые за долгое время публично заговорила о своей личной жизни и рассказала, ходит ли на свидания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью звезды, которое она дала для Радио Проминь.

Детали

В своем комментарии звезда ответила коротким одобрительным "да" на вопрос, была ли она на свиданиях за последний месяц.

Ранее селебритис неоднократно отмечала, что путь к осознанию того, что она готова строить новую любовь, был очень тяжелым. После смерти ее мужа Евгения Огира, Тина подчеркивала, что прежде всего сконцентрирована на воспитании общего сына Вениамина и карьере.

Однако, в прошлом году в день годовщины смерти Евгения, Кароль распространила пост, в котором написала о том, что теперь (в 40 лет) она готова смотреть на мужчин. Очевидно, эти слова теперь подтвердились в недавнем вышеупомянутом комментарии артистки по поводу ее личной жизни.

Напомним

Украинская певица Тина Кароль отреагировала на реакцию пользователей соцсетей после публикации фрагмента ее новой песни, где речь шла об отсутствии света и тепла.  

Станислав Кармазин

ОбществоКультура
