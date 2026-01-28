Сидни Суини попала в скандал из-за самовольной рекламы белья на знаке Голливуда

Актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", использовала знаменитую надпись "HOLLYWOOD" в Лос-Анджелесе для продвижения своей новой линии белья SYRN. Звезда разместила бюстгальтеры на буквах памятника, не получив на это официального разрешения от местных властей. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

28-летняя актриса опубликовала видео, на котором она вместе с командой поднимается на гору Ли под покровом ночи. На кадрах видно, как участники акции развешивают нижнее белье на историческом знаке. Несмотря на развлекательный характер ролика, Голливудская торговая палата, которая владеет правами на объект, выразила серьезное недовольство таким маркетинговым ходом.

Эта акция не была одобрена Голливудской торговой палатой, и мы не знали о ней заранее – заявил генеральный директор палаты Стив Ниссен.

Он подчеркнул, что организация владеет интеллектуальной собственностью на изображение знака, и любое коммерческое использование объекта требует лицензии, которой Суини не получала.

Серия провокационных кампаний актрисы

Это не первый случай, когда реклама с участием Сидни Суини вызывает бурную реакцию общества. В прошлом году ее сотрудничество с брендом American Eagle стало объектом политических споров, а реклама мыла Dr. Squatch, где актриса использовала воду из собственной ванны, спровоцировала неоднозначные комментарии в сети.

Представители Суини пока воздерживаются от комментариев относительно возможных юридических последствий из-за нарушения правил лицензирования памятника. Тем временем на официальном сайте Голливудской торговой палаты напоминают, что правила использования знака являются строгими и одинаковыми для всех брендов, независимо от статуса звезды.

