27 января, 17:43 • 16323 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 30061 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 24640 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 37939 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 24854 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 43887 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 23788 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17892 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 37425 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 28340 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Сидни Суини попала в скандал из-за самовольной рекламы белья на знаке Голливуда

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Актриса Сидни Суини разместила бюстгальтеры на знаменитой надписи "HOLLYWOOD" для продвижения своей линии белья SYRN. Голливудская торговая палата не давала разрешения на эту акцию.

Сидни Суини попала в скандал из-за самовольной рекламы белья на знаке Голливуда

Актриса Сидни Суини, известная по ролям в сериалах "Эйфория" и "Белый лотос", использовала знаменитую надпись "HOLLYWOOD" в Лос-Анджелесе для продвижения своей новой линии белья SYRN. Звезда разместила бюстгальтеры на буквах памятника, не получив на это официального разрешения от местных властей. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

28-летняя актриса опубликовала видео, на котором она вместе с командой поднимается на гору Ли под покровом ночи. На кадрах видно, как участники акции развешивают нижнее белье на историческом знаке. Несмотря на развлекательный характер ролика, Голливудская торговая палата, которая владеет правами на объект, выразила серьезное недовольство таким маркетинговым ходом.

Тина Кароль призналась, готова ли к новым отношениям и ходит ли на свидания27.01.26, 15:17 • 2618 просмотров

Эта акция не была одобрена Голливудской торговой палатой, и мы не знали о ней заранее

– заявил генеральный директор палаты Стив Ниссен.

Он подчеркнул, что организация владеет интеллектуальной собственностью на изображение знака, и любое коммерческое использование объекта требует лицензии, которой Суини не получала.

Серия провокационных кампаний актрисы

Это не первый случай, когда реклама с участием Сидни Суини вызывает бурную реакцию общества. В прошлом году ее сотрудничество с брендом American Eagle стало объектом политических споров, а реклама мыла Dr. Squatch, где актриса использовала воду из собственной ванны, спровоцировала неоднозначные комментарии в сети.

Представители Суини пока воздерживаются от комментариев относительно возможных юридических последствий из-за нарушения правил лицензирования памятника. Тем временем на официальном сайте Голливудской торговой палаты напоминают, что правила использования знака являются строгими и одинаковыми для всех брендов, независимо от статуса звезды. 

Испания закрыла дело против Хулио Иглесиаса по сексуальному насилию24.01.26, 06:11 • 7745 просмотров

Степан Гафтко

