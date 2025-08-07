"Швидка" для втечі і фейкові довідки: СБУ викрила нові схеми втечі від мобілізації, сімох організаторів затримано
Київ • УНН
СБУ та Нацполіція викрили 7 організаторів схем ухилення від мобілізації у Закарпатській, Черкаській та Чернігівській областях. Серед виявлених порушень - підробка документів, нелегальне переправлення через кордон та розповсюдження інформації про блокпости ТЦК.
Служба безпеки України разом із Національною поліцією продовжує системну боротьбу з ухиленням від мобілізації. За останніми даними, у трьох регіонах країни викрито одразу сімох організаторів схем, які допомагали військовозобов’язаним уникнути призову - від фальшивих довідок до маскування під пацієнтів "швидкої допомоги". Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
СБУ та Нацполіція провели масштабну операцію із нейтралізації нових каналів втечі ухилянтів від мобілізації. У результаті обшуків і слідчих дій у Закарпатській, Черкаській та Чернігівській областях затримано сімох фігурантів, які організовували нелегальні маршрути, підробляли документи та навіть "зливали" позиції українських сил оборони.
Закарпаття
Затримано киянина, який возив ухилянтів до кордону, маскуючи мікроавтобус під швидку допомогу. Автомобіль був оснащений проблисковими маячками, спеціальними наліпками та звуковими сигналами. Під виглядом "пацієнтів" ухилянтів перевозили до кордону, уникаючи перевірок на блокпостах.
У тому ж регіоні затримано 58-річного рецидивіста, який уже мав судимість за розбій. Він пропонував "маршрути втечі" через річку Тиса, проводячи людей нелегально через прикордонні водні ділянки.
Черкащина
Місцевий мешканець продавав підроблені довідки про інвалідність дітей військовозобов’язаних, щоби ті могли безперешкодно виїхати за кордон. Для цього він використовував зв’язки серед лікарів.
Чернігівщина
Викрито чотирьох жителів Прилук, які поширювали інформацію про розміщення мобільних блокпостів ТЦК у месенджерах, фактично підриваючи зусилля сил оборони.
Зловмисникам інкримінують:
- незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ);
- перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 1 ст. 114-1);
- зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2).
Усіх затриманих взято під варту. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Правоохоронець за 13,5 тисяч доларів переправляв ухилянтів до Молдови: йому повідомили про підозру - ДБР29.07.25, 16:30 • 3645 переглядiв