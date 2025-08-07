"Скорая" для побега и фейковые справки: СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации, семеро организаторов задержаны
Киев • УНН
СБУ и Нацполиция разоблачили 7 организаторов схем уклонения от мобилизации в Закарпатской, Черкасской и Черниговской областях. Среди выявленных нарушений - подделка документов, нелегальная переправка через границу и распространение информации о блокпостах ТЦК.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией продолжает системную борьбу с уклонением от мобилизации. По последним данным, в трех регионах страны разоблачены сразу семь организаторов схем, которые помогали военнообязанным избежать призыва - от фальшивых справок до маскировки под пациентов "скорой помощи". Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
СБУ и Нацполиция провели масштабную операцию по нейтрализации новых каналов бегства уклонистов от мобилизации. В результате обысков и следственных действий в Закарпатской, Черкасской и Черниговской областях задержаны семь фигурантов, которые организовывали нелегальные маршруты, подделывали документы и даже "сливали" позиции украинских сил обороны.
Закарпатье
Задержан киевлянин, который возил уклонистов к границе, маскируя микроавтобус под скорую помощь. Автомобиль был оснащен проблесковыми маячками, специальными наклейками и звуковыми сигналами. Под видом "пациентов" уклонистов перевозили к границе, избегая проверок на блокпостах.
В том же регионе задержан 58-летний рецидивист, который уже имел судимость за разбой. Он предлагал "маршруты бегства" через реку Тиса, проводя людей нелегально через приграничные водные участки.
Черкасская область
Местный житель продавал поддельные справки об инвалидности детей военнообязанных, чтобы те могли беспрепятственно выехать за границу. Для этого он использовал связи среди врачей.
Черниговская область
Разоблачены четверо жителей Прилук, которые распространяли информацию о размещении мобильных блокпостов ТЦК в мессенджерах, фактически подрывая усилия сил обороны.
Злоумышленникам инкриминируют:
- незаконная переправка лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УКУ);
- препятствование деятельности ВСУ (ч. 1 ст. 114-1);
- злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2).
Все задержанные взяты под стражу. Им грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
