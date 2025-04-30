Швейцарські оборонні компанії масово тікають з країни через закон про нейтралітет — Bloomberg
Київ • УНН
Через законодавчі обмеження, пов’язані з нейтралітетом, швейцарські оборонні компанії масово виводять виробництво за межі країни. Швейцарія ризикує втратити вигідні контракти.
Швейцарські оборонні компанії масово виводять виробництво за межі країни через законодавчі обмеження, пов’язані з нейтралітетом. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Як повідомляє Bloomberg, один з швейцарських підприємців Петер Хубер переміщує більшу частину свого оборонного бізнесу в Португалію, аби уникнути закон Швейцарії, який забороняє відправляти зброю місцевого виробництва в зони конфлікту. При цьому підприємець зберігає конкурентоспроможність на європейському ринку. Через цей крок його фірма втратила половину зі 120 робочих місць у швейцарській Будрі.
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Навіть попри повномасштабне російське вторгнення в Україну Швейцарія, будучи нейтральною, продовжилась дотримуватися суворих правил експорту зброї. Це загрожувало невеликій, але важливій галузі.
Тепер Швейцарія зазнала критики за блокування поставок швейцарської зброї в Україну, і ризикує втратити вигідні контракти, на тлі переозброєння європейських країн.
Військова промисловість Швейцарії генерує трохи понад 0,2% від обсягу виробництва країни і близько 14 000 робочих місць. Однак "збройний нейтралітет" країни збільшив важливість сектора, на тлі того, що швейцарське законодавство вимагає підтримку промислового потенціалу, "адаптованого до вимог національної оборони".
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Також законодавство Швеції не дозволяє урядам іншим країнам реекспортувати системи озброєння з більш ніж 50% вартості компонентів швейцарського виробництва. Крім того, парламент скасував пункт, який дозволяв швейцарському уряду надавати винятки - це сталось наприкінці 2021 року, за кілька місяців до російського вторгнення в Україну.
Через позицію Швейцарії проти реекспорту зброї в Україну, виробників швейцарської зброї уникають майже по всій Європі, від Амстердама до Берліна, йдеться в публікації Bloomberg.
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