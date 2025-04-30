Швейцарские оборонные компании массово бегут из страны из-за закона о нейтралитете — Bloomberg
Киев • УНН
Из-за законодательных ограничений, связанных с нейтралитетом, швейцарские оборонные компании массово выводят производство за пределы страны. Швейцария рискует потерять выгодные контракты.
Швейцарские оборонные компании массово выводят производство за пределы страны из-за законодательных ограничений, связанных с нейтралитетом. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Как сообщает Bloomberg, один из швейцарских предпринимателей Петер Хубер перемещает большую часть своего оборонного бизнеса в Португалию, чтобы избежать закона Швейцарии, который запрещает отправлять оружие местного производства в зоны конфликта. При этом предприниматель сохраняет конкурентоспособность на европейском рынке. Из-за этого шага его фирма потеряла половину из 120 рабочих мест в швейцарской Будри.
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Даже несмотря на полномасштабное российское вторжение в Украину, Швейцария, будучи нейтральной, продолжила придерживаться строгих правил экспорта оружия. Это угрожало небольшой, но важной отрасли.
Теперь Швейцария подверглась критике за блокировку поставок швейцарского оружия в Украину, и рискует потерять выгодные контракты на фоне перевооружения европейских стран.
Военная промышленность Швейцарии генерирует чуть более 0,2% от объема производства страны и около 14 000 рабочих мест. Однако "вооруженный нейтралитет" страны увеличил важность сектора, на фоне того, что швейцарское законодательство требует поддержку промышленного потенциала, "адаптированного к требованиям национальной обороны".
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Также законодательство Швеции не позволяет правительствам других стран реэкспортировать системы вооружения с более чем 50% стоимости компонентов швейцарского производства. Кроме того, парламент отменил пункт, который позволял швейцарскому правительству предоставлять исключения - это произошло в конце 2021 года, за несколько месяцев до российского вторжения в Украину.
Из-за позиции Швейцарии против реэкспорта оружия в Украину, производителей швейцарского оружия избегают почти по всей Европе, от Амстердама до Берлина, говорится в публикации Bloomberg.
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