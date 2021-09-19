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Шведський Голіаф проти українського Давида: історія протистояння вітчизняного дилера “Журавлини” проти іноземного дистриб’ютора Scania

Шведський Голіаф проти українського Давида: історія протистояння вітчизняного дилера “Журавлини” проти іноземного дистриб’ютора Scania

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Цієї середи український дилер “Журавлина” та шведський дистриб'ютор “Scania Україна” зустрінуться у суді. Феміда в обличчі Верховного Суду має вирішити долю компенсації у 123 млн грн, повідомляє УНН

І хоча по розмірах маленька вітчизняна “Журавлина” у порівнянні зі шведським гігантом Scania - як Давид з Голіафом, вона вже більш ніж 9 років відстоює свої права у судах, не боячись експансійної політики “Scania Україна”.

Деталі

Компанія-гігант неодноразово шантажувала українців іноземними інвестиціями. Експерти, озвучуючи позицію “Scania Україна” заявляли, що якщо суд винесе не вигідне для шведської компанії рішення, то це означатиме, що судова система нашої держави “токсична”. Напередодні ж судового засідання, захищаючи позицію “Scania Україна” експерти пішли ще далі і заявили - мовляв, суди в Україні скрізь пронизані хабарництвом.

“Виграти подібну справу, не відкупившись від суддів, практично неможливо” - каже адвокат Віталій Титич, нібито захищаючи позицію шведського гіганта перед судовим засіданням.

Однак, Титич зміщує акценти та не бере до уваги те, що останнє судове засідання “Scania Україна” якраз таки виграла. У липні північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу дистриб’ютора. Ба більше - каже, що вирок суду, який відбудеться вже днями, скоріш за все буде на стороні “Scania Україна”.

На думку юриста Юрія Кармазіна, заяви про можливий виграш судового засідання, яке ще навіть не розпочалося, можуть свідчити про тиск на суд.

Цитата

“Напередодні суду робляться такі заяви, тому я не виключаю, що це може бути тиск на суд. Їх в принципі не має бути. Суду не має ніякого значення, іноземні інвестиції чи ні. Я вважаю, що це один зі способів тиску” - заявив Кармазін.

Після Верховного суду - до ЄСПЛ

На думку юриста Віталія Журавського, у судах між вітчизняною компанією та іноземною часто виграє остання, бо у деяких питаннях Україна знаходиться під зовнішнім тиском. Однак - вихід є, заявляє він
“Якщо наша компанія буде судитися з іноземною, яка має дах на Банковій – це справа майже безперспективна. Але вона може стати перспективною. Коли ви проходите всі судові інстанції і вичерпуєте можливості виграти правосуддя в Україні – ви можете подати в ЄСПЛ. І там багато наших громадян виграють справи” - розповів Журавський.

Інвестор без інвестицій

Одним з головних аргументів, який використовує Scania Україна на свій захист — мовляв, шведи потужно вкладалися в розбудову своїх дилерських і сервісних центрів. За словами директора і власника “Журавлиної” Олега Політила - шведи не були інвестором у свого дилера. Він розповів - “Журавлина” за весь час співробітництва зі шведами не отримала жодного фінансування — все з власної кишені. Однак не дивлячись на це, шведський гігант почав умисне витіснення з ринку своїх дилерів. За словами Олега Політила, Scania Україна свого часу використала власне монопольне становище для того, щоб в односторонньому порядку без будь-яких правових підстав припинити співпрацю з незалежними дилерами, перенаправляючи системних клієнтів дилерів на власні підрозділи. Саме через це дилерський центр “Журавлина” і звернувся з питанням до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Scania Україна. Але відповіді досі немає. На думку першого заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина, АМКУ перетворився у політично залежний орган, а не орган боротьби з економічною конкуренцією чи монополізмом.

Лобізм з боку влади

Підтримку Scania у пресі неодноразова озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою. Також він неодноразово наголошував, що подальші шведські інвестиції в Україну можуть опинитись під питанням у випадку програшу Scania у суді. Однак на думку народного депутата Михайла Волинця, такі заяви є неприпустимими від посадових осіб. Він заявив - українська влада чомусь приділяє більше уваги іноземним інвесторам чи просто компаніям, які працюють на території України аніж вітчизняному бізнесу.

“Влада в Україні не стабільна, приходять міністри на місяць, на кілька місяців. Так само як і прем’єр — поводять себе як тимчасові особи. А навіщо реагувати на конфлікт якщо раптом посол скаже : ай-яй-яй, ви тут притиснули нашу компанію. А по суті ніхто не буде заглиблюватися що там відбулося. Це той випадок — саме так він виглядає”, — вважає Волинець.

Саме тому виграш вітчизняної компанії у суді говорить і про виграш національних інтересів та українського бізнесу. Тим часом вітчизняна компанія продовжує відстоювати свою позицію у суді і можливо, як той Давид, що після перемоги вигнав зі своєї землі філістимлян, доведе суспільству, що національні інтереси - понад усе.

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