Нардеп: влада повинна підтримувати вітчизняні компанії, а не лобіювати іноземні інтереси

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українська влада приділяє більше уваги іноземним інвесторам чи просто компаніям, які працюють на території України аніж вітчизняному бізнесу. Такої думки народний депутат від “Батьківщини” Михайло Волинець. У коментарі УНН він зазначив, що така ситуація не є нормальною і відбиває бажання займатися бізнесом у вітчизняних дилерів.

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Цитата

“У нас роками складається така ситуація, коли влада не звертає увагу на стан економіки всередині країни, абсолютно байдуже відноситься до того, в якому стані перебуває український бізнес, але прихиляється перед іноземним. Так само судова система поводить себе аналогічно. Це несправедливо, що іноземна компанія кошмарить нашу, вітчизняну”, — заявив нардеп.

Деталі

Подібною поведінкою відзначився і всесвітньо відомий шведський виробник вантажівок Scania, який вже роками судиться зі своїм ексдилером “Журавлиною”. Наразі суд відкрив касаційне провадження у справі і вже наприкінці вересня “Журавлина” зустрінеться зі Scania Україна в суді, щодо стягнення з останньої більш ніж 123 мільйони гривень.

Минулого року вітчизняна компанія виграла суд першої інстанції. Однак, деякі народні депутати зчинили опір такому рішенню. Зокрема, “слуга народу” голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

Також підтримку Scania у пресі неодноразова озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою. Також він неодноразово наголошував, що подальші шведські інвестиції в Україну можуть опинитись під питанням у випадку програшу Scania у суді. На думку Михайла Волинця, такі заяви є неприпустимими від посадових осіб.

“Влада в Україні не стабільна, приходять міністри на місяць, на кілька місяців. Так само як і прем’єр — поводять себе як тимчасові особи. А навіщо реагувати на конфлікт якщо раптом посол скаже : ай-яй-яй, ви тут притиснули нашу компанію. А по суті ніхто не буде заглиблюватися що там відбулося. Це той випадок — саме так він виглядає”, — вважає Волинець.

Думку Волинця підтримують і деякі експерти, які вбачають в заявах посла Швеції ознаки тиску на судову гілку влади.

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