Нардеп: влада повинна підтримувати вітчизняні компанії, а не лобіювати іноземні інтереси
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Українська влада приділяє більше уваги іноземним інвесторам чи просто компаніям, які працюють на території України аніж вітчизняному бізнесу. Такої думки народний депутат від “Батьківщини” Михайло Волинець. У коментарі УНН він зазначив, що така ситуація не є нормальною і відбиває бажання займатися бізнесом у вітчизняних дилерів.
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“У нас роками складається така ситуація, коли влада не звертає увагу на стан економіки всередині країни, абсолютно байдуже відноситься до того, в якому стані перебуває український бізнес, але прихиляється перед іноземним. Так само судова система поводить себе аналогічно. Це несправедливо, що іноземна компанія кошмарить нашу, вітчизняну”, — заявив нардеп.
Деталі
Подібною поведінкою відзначився і всесвітньо відомий шведський виробник вантажівок Scania, який вже роками судиться зі своїм ексдилером “Журавлиною”. Наразі суд відкрив касаційне провадження у справі і вже наприкінці вересня “Журавлина” зустрінеться зі Scania Україна в суді, щодо стягнення з останньої більш ніж 123 мільйони гривень.
Минулого року вітчизняна компанія виграла суд першої інстанції. Однак, деякі народні депутати зчинили опір такому рішенню. Зокрема, “слуга народу” голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.
Також підтримку Scania у пресі неодноразова озвучував посол Швеції, називаючи українську систему правосуддя корумпованою. Також він неодноразово наголошував, що подальші шведські інвестиції в Україну можуть опинитись під питанням у випадку програшу Scania у суді. На думку Михайла Волинця, такі заяви є неприпустимими від посадових осіб.
“Влада в Україні не стабільна, приходять міністри на місяць, на кілька місяців. Так само як і прем’єр — поводять себе як тимчасові особи. А навіщо реагувати на конфлікт якщо раптом посол скаже : ай-яй-яй, ви тут притиснули нашу компанію. А по суті ніхто не буде заглиблюватися що там відбулося. Це той випадок — саме так він виглядає”, — вважає Волинець.
Думку Волинця підтримують і деякі експерти, які вбачають в заявах посла Швеції ознаки тиску на судову гілку влади.