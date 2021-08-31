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"Журавлина" VS "Scania": суд відкрив касаційне провадження у справі

"Журавлина" VS "Scania": суд відкрив касаційне провадження у справі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Український дилер “Журавлина” знову зустрінеться з дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна у суді. Привід — стягнення з останньої більш ніж 123 мільйона гривень. Судове засідання відбудеться 22 вересня, повідомляє УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Деталі

Верховний Суд України відкрив касаційне провадження на постанову Північного апеляційного господарського суду за позовом українського дилера “Журавлина” до дистриб’ютора шведських вантажівок Scania Україна.

Судові процеси між компаніями тривають уже близько дев’яти років. Минулого року компанія “Журавлина” виграла суд першої інстанції від Scania на 123 млн грн. Однак, деякі народні депутати зчинили опір такому рішенню. Зокрема, “слуга народу” голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко.

І хоча шведам вдалося скасувати рішення про виплату ними грошей, деякі експерти припускають наявність тиску на Північний апеляційний господарський суд.

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