"Журавлына" VS "Scania": суд открыл кассационное производство по делу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинский дилер “Журавлына” снова встретится с дистрибьютором шведских грузовиков Scania Украина в суде. Привод — взыскание с последней более чем 123 миллиона гривен. Судебное заседание состоится 22 сентября, сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
Детали
Верховный Суд Украины открыл кассационное производство на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда по иску украинского дилера “Журавлына” к дистрибьютору шведских грузовиков Scania Украины.
Судебные процессы между компаниями продолжаются уже около девяти лет. В прошлом году компания “Журавлына” выиграла суд первой инстанции от Scania на 123 млн грн. Однако, некоторые народные депутаты подняли сопротивление такому решению. В частности, “слуга народа” председатель Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.
И хотя шведам удалось отменить решение о выплате ими денег, некоторые эксперты предполагают наличие давления на Северный апелляционный хозяйственный суд.