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Нардеп: власть должна поддерживать отечественные компании, а не лоббировать иностранные интересы

Киев  •  УНН

 • 17802 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинская власть уделяет больше внимания иностранным инвесторам или просто компаниям, которые работают на территории Украины, чем отечественному бизнесу. Такого мнения народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец. В комментарии УНН он отметил, что такая ситуация не является нормальной и отражает желание заниматься бизнесом у отечественных дилеров.

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Цитата

“У нас годами складывается такая ситуация, когда власть не обращает внимание на состояние экономики внутри страны, совершенно безразлично относится к тому, в каком состоянии находится украинский бизнес, но склоняется перед иностранным. Так же судебная система ведет себя аналогично. Это несправедливо, что иностранная компания кошмарит нашу, отечественную”, — заявил нардеп.

Детали

Подобным поведением отличился и всемирно известный шведский производитель грузовиков Scania, который уже годами судится со своим экс-дилером “Журавлыной”. Сейчас суд открыл кассационное производство по делу и уже в конце сентября “Журавлына” встретится со Scania Украина в суде, о взыскании с последней более чем 123 миллионов гривен.

В прошлом году отечественная компания выиграла суд первой инстанции. Однако, некоторые народные депутаты подняли сопротивление такому решению. В частности, “слуга народа” председатель Временной специальной комиссии (ВСК) по вопросам защиты прав инвесторов Галина Янченко.

Также поддержку Scania в прессе неоднократно озвучивал посол Швеции, называя украинскую систему правосудия коррумпированной. Также он неоднократно подчеркивал, что дальнейшие шведские инвестиции в Украину могут оказаться под вопросом в случае проигрыша Scania в суде. По мнению Михаила Волынца, такие заявления являются недопустимыми от должностных лиц.

“Власть в Украине не стабильна, приходят министры на месяц, на несколько месяцев. Так же как и премьер — ведут себя как временные лица. А зачем реагировать на конфликт если вдруг посол скажет: ай-яй-яй, вы здесь прижали нашу компанию. А по сути никто не будет углубляться что там произошло. Это тот случай — именно так он выглядит”, — считает Волынец.

Мнение Волынца поддерживают и некоторые эксперты, видят в заявлениях посла Швеции признаки давления на судебную ветвь власти.

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