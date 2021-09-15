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АМКУ перетворився у політично залежний орган, а не орган боротьби з економічною конкуренцією чи монополізмом - нардеп Юрчишин

АМКУ перетворився у політично залежний орган, а не орган боротьби з економічною конкуренцією чи монополізмом - нардеп Юрчишин

Київ • УНН

 • 20919 перегляди

КИЇВ. 15 вересня. УНН. У Антимонопольного комітету майже повністю політично залежне керівництво. Про це УНН розповів перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин. На його думку, замість своєї ключової функції — боротьби з монополіями, АМКУ скоріше виконує роль комунікації з олігархами, які контролюють монополії.

Цитата

“Є два ключових аспекти: перший — кадровий склад АМКУ — політично залежні фігури і другий — судова практика: суди досить часто затягують навіть ті справи, які АМКУ до судів доводить... Зараз антимонопольний комітет використовується як політичний орган, а не як орган для боротьби з економічною конкуренцією чи монополізмом” — заявив нардеп.

Деталі

Минулого року Антимонопольний комітет України не завершив 15 досліджень ринків, які були перенесені ще з 2019 року, та не передбачив їх завершення у 2021 році, що може призвести до втрати їх актуальності.

На думку Юрчишина, будь-яке затягування справ ще раз підкреслює політичну залежність Антимонопольного комітету.

“Це просто дубинка, яка висить над певним ринком, над певним суб’єктом господарської діяльності, яку можна або опустити або ні. І відтак або домовлятися або ні. Це ще раз свідчить про те що АМКУ використовується як політичний орган, а не як орган для боротьби з економічною конкуренцією чи монополізмом” — вважає він.

Одне з досліджень, яке досі проводить Антимонопольний комітет є дослідження ринкового становища “Scania Україна” на ринку вантажних автомобілів. Строки завершення дослідження, відповідно — невідомі.

“Це дискреція АМКУ. Вони можуть почати розслідування і коли ти всюди йдеш і намагаєшся звинуватити що АМКУ бездіє, вони скажуть: ну, чому бездіємо, ми розслідуємо становище „Scania Україна“. Але оскільки немає чітко встановлених термінів за який час АМКУ має дати хоча б якусь відповідь — це може тривати роками. Це повна відповідальність і дискреція АМКУ” — вважає перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

Контекст

Раніше вітчизняний дилер “Журавлина” звернувся до Антимонопольного комітету щодо порушення дистриб’ютором “Scania Україна” правил економічної конкуренції. Однак у відповідь Антимонопольний комітет прислав звичайного листа у якому йшла мова про те, що АМКУ не бачить ознак порушення законодавства. Хоча справа між “Журавлиною” і “Scania Україна” двічі розглядалась Верховним Судом. Феміда неодноразово встановлювала цілий ряд порушень з боку АМКУ. Станом на даний час АМКУ так і не ухвалив жодного процесуального рішення щодо розгляду заяв.

За словами власника українського підприємства “Журавлина” Олега Політила, внаслідок агресивної та експансійної політики Scania Україна, незалежні дилери в Одесі та Львові припинили діяльність, а київський (“Проскан”) і сарненський (“Журавлина”) дилери, хоч фактично й припинили діяльність, але продовжують відстоювати свої права в судових спорах із представництвом шведського гіганта. Наразі суд відкрив касаційне провадження у справі щодо стягнення зі Scania Україна більш ніж 123 мільйони гривень.

Варто додати

Народний депутат, голова підкомітету Верховної Ради з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Людмила Буймістер вважає, що Антимонопольний комітет України відкриває справи за усіма зверненнями, однак, не доводить їх до кінця.

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