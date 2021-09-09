Буймістер: Антимонопольний комітет не доводить усі відкриті справи до кінця

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“І взагалі ситуація в АМКУ дуже складна. Антимонопольний комітет повинен відкривати справи за усіма зверненнями, а от доводити до кінця вони не в змозі. І велика кількість справ дуже повільно рухається, що є проблемою”, - розповіла народний депутат.

За словами Людмили Буймістер, проблема інституційної спроможності АМКУ дуже актуальна на порядку денному.

“На жаль, проголосований в першому читанні законопроект про так звану реформу проблем не вирішить, а тільки їх поглибить, даючи додаткові повноваження, а не захищаючи реальний сектор економіки від зловживань з боку АМКУ” - заявила вона.

Деталі

Документ, проголосований в першому читанні, нібито покликаний удосконалити роботу АМКУ у сфері захисту економічної конкуренції. Однак, нинішня робота Антимонопольного комітету викликає багато питань як у народних депутатів, так і в експертів.

Однією із функцій цього органу є захист українських партнерів від агресивної поведінки монополіста - розповіла УНН ексдержавна уповноважена АМКУ Агія Загребельська. Однак на прикладі кейсу у справі іноземного дистриб’ютора Scania Україна та вітчизняного дилера “Журавлини”, на думку Агії Загребельської, Антимонопольний комітет лише затягує час.

“На жаль, чи є порушення в діях Scania, чи зловживає вона монопольним становищем в Україні – з приводу цього може дати оцінку тільки одна структура – Антимонопольний комітет. Тобто, у них така собі монополія на антимонополію. Тож АМКУ, маючи цю можливість, може використовувати її, зокрема, з метою отримання корупційних доходів чи отримання політичних дивідендів" - вважає вона.

Контекст

Раніше Антимонопольний комітет у судовому порядку був зобов’язаний повторно розглянути заяву колишнього дилера "Журавлини" про можливі ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Scania Україна, але справа так і не була порушена. Натомість – АМКУ розпочав безстрокове дослідження становища Scania Україна на ринку вантажних автомобілів, яке триває і досі.

Водночас таке дослідження ринку вантажівок і дій Scania на предмет порушення антимонопольного законодавства дійсно має сенс, враховуючи щонайменше два судові процеси з колишніми дилерами. До того ж, відома шведська компанія вже порушувала європейське антимонопольне законодавство і була свого часу оштрафована Європейською комісією на 880 мільйонів євро за участь у змові з конкурентами.

Нагадаємо

Судові процеси між українським дилером “Журавлиною” і дистриб’ютором шведських вантажівок Scania Україна тривають вже майже 9 років. Наразі суд відкрив касаційне провадження у справі щодо стягнення зі Scania Україна більш ніж 123 мільйони гривень.

Вітчизняна компанія звинувачує міжнародного гіганта в умисному витісненні їх з українського ринку. За словами власника “Журавлини” Олега Політила, Scania Україна свого часу використала власне монопольне становище для того, щоб в односторонньому порядку без будь-яких правових підстав припинити співпрацю з незалежними дилерами, перенаправляючи системних клієнтів дилерів на власні підрозділи. Саме через це дилерський центр “Журавлина” і звернувся з питанням до Антимонопольного комітету щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку Scania Україна. Але відповіді досі немає.